Серена Уильямс сыграет на US Open — 2022 в кроссовках с бриллиантами и золотом

Стало известно, в каком наряде 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс сыграет на своём последнем профессиональном турнире – US Open – 2022.

Журналист Ник де Поул сообщает, что Серена выйдет на корт в платье от Nike, дизайн которого был вдохновлён фигурным катанием. Оно состоит из шести слоёв в честь шести титулов Серены в одиночном разряде на US Open.

Отмечается, что логотип на кроссовках 40-летней Серены Nike Court Flare будет украшен бриллиантами, а бирка на шнурках будет сделана из чистого золота и украшена 400 бриллиантами.

В ночь на 30 августа (2:00 мск) Серена Уильямс сразится с Данкой Ковинич из Черногории в первом круге US Open — 2022.