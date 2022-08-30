Циципас сенсационно уступил 94-й ракетке мира на старте US Open – 2022

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 24-летний представитель Греции Стефанос Циципас (5-я ракетка мира) и 26-летний колумбиец Даниэль-Элаи Галан (94-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Галана в четырёх сетах – 6:0, 6:1, 3:6, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

На счету Циципаса пять подач навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%). У Галана – шесть эйсов, одна двойная ошибка и семь из 18 (39%) удачных брейк-пойнта.

Во втором круге соперником Галана станет австралиец Джордан Томпсон (102-я ракетка мира), который выбил итальянца Лоренцо Сонего (63-й номер рейтинга).