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Циципас сенсационно уступил 94-й ракетке мира на старте US Open – 2022

Циципас сенсационно уступил 94-й ракетке мира на старте US Open – 2022
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 24-летний представитель Греции Стефанос Циципас (5-я ракетка мира) и 26-летний колумбиец Даниэль-Элаи Галан (94-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Галана в четырёх сетах – 6:0, 6:1, 3:6, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

На счету Циципаса пять подач навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%). У Галана – шесть эйсов, одна двойная ошибка и семь из 18 (39%) удачных брейк-пойнта.

Во втором круге соперником Галана станет австралиец Джордан Томпсон (102-я ракетка мира), который выбил итальянца Лоренцо Сонего (63-й номер рейтинга).

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Турнирная сетка US Open - 2022.
US Open (м). 1-й круг
30 августа 2022, вторник. 02:10 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		1 6 5  
6 		6 3 7  
             
Даниэль-Элаи Галан
94
Колумбия
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан
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