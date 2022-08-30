Каролина Плишкова показала, в каком платье сыграет на US Open. Фото

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала, в каком платье выступит на Открытом чемпионате США 2022 года. Турнир проходит с 29 августа по 11 сентября.

«Готова покорить Нью-Йорк. Увидимся на корте», — подписала Плишкова соответствующие фотографии.

Фото: из личного архива каролины плишковой

Фото: из личного архива каролины плишковой

В первом круге Открытого чемпионата США соперницей Плишковой, посеянной на турнире под 22-м номером, станет представительница Польши Магда Линетт. Матч состоится сегодня, 30 августа, и начнётся не ранее 18:00 мск.

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