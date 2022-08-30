«Надеюсь, я с ним больше не сыграю». Ник Кирьос — о победе над Коккинакисом на US Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу в матче первого круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был другой австралиец Танаси Коккинакис. Кирьос победил Коккинакиса со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (7:4).

«Честно говоря, когда мы оба увидели жеребьёвку, это был кошмар. Мы не хотим играть друг с другом.

Я просто очень уважаю его. Не могу дождаться, чтобы выйти и сыграть с ним в паре на одной стороне корта. Мы знаем друг друга как свои пять пальцев. Мы играли вместе с тех пор, как нам было около девяти лет. Он хорошо знает мою игру. Я очень хорошо знаю его игру.

Я хорошо действовал в важных розыгрышах в начале матча. Надеюсь, я с ним больше не сыграю», — приводит слова Ника Eurosport.

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