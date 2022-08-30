Уильямс рассказала, как восприняла слова Осаки, что является «величайшей теннисисткой»

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала, как восприняла слова японской теннисистки Наоми Осаки, что является «величайшей теннисисткой мира».

«Я не знаю ни одного человека, который бы выиграл турнир «Большого шлема», чемпионат НБА или что-то ещё на девятой неделе беременности (смеётся). Событие длится две недели. На том турнире я полагалась на свой разум. Быть спортсменом — это не просто обладать физическими способностями. Это использование всего — разума, тела… Я помнила об этом на протяжении 20 лет. И каждый раз применяла против соперников, которые выходят на матч с тобой и показывают лучший теннис в своей жизни», — приводит слова Уильямс Time.

40-летняя Серена Уильямс ранее объявила, что собирается уйти из спорта после Открытого чемпионата США по теннису — 2022. В первом круге турнира она одержала победу над представительницей Черногории Данкой Ковинич со счётом 6:3, 6:3. В следующем раунде соперницей американки станет вторая ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт.