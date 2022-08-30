Мартина Навратилова высказалась о сотрудничестве Эммы Радукану с Дмитрием Турсуновым

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова ответила на вопрос, какую роль в последних успехах Эммы Радукану сыграл её новый тренер Дмитрий Турсунов. На турнире в Цинциннати Радукану, которая сменила нескольких тренеров за последний год, смогла обыграть Серену Уильямс и Викторию Азаренко.

«Для неё это хорошая ситуация в смысле работы с тренером. Надеюсь, она будет придерживаться этого.

Если бы у меня было столько тренеров в год, я бы тоже испытывала проблемы. Слишком много точек зрения, слишком много подходов — слишком много информации. Когда получаешь информацию от одного тренера, её можно как бы просеять, разобраться в этом. Но, когда получаешь информацию от стольких разных людей, как это всё обрабатывать?» — цитирует Навратилову пресс-служба WTA.

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