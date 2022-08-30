Мартина Навратилова высказалась о сотрудничестве Эммы Радукану с Дмитрием Турсуновым

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова ответила на вопрос, какую роль в последних успехах Эммы Радукану сыграл её новый тренер Дмитрий Турсунов. На турнире в Цинциннати Радукану, которая сменила нескольких тренеров за последний год, смогла обыграть Серену Уильямс и Викторию Азаренко.
«Для неё это хорошая ситуация в смысле работы с тренером. Надеюсь, она будет придерживаться этого.
Если бы у меня было столько тренеров в год, я бы тоже испытывала проблемы. Слишком много точек зрения, слишком много подходов — слишком много информации. Когда получаешь информацию от одного тренера, её можно как бы просеять, разобраться в этом. Но, когда получаешь информацию от стольких разных людей, как это всё обрабатывать?» — цитирует Навратилову пресс-служба WTA.
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
- 30 августа 2022
-
15:19
-
15:05
-
14:27
-
14:05
-
14:01
-
13:31
-
13:04
-
13:01
-
13:00
-
12:31
-
12:03
-
12:00
-
11:18
-
11:13
-
11:08
-
11:01
-
10:20
-
10:07
-
10:00
-
09:58
-
09:57
-
09:54
-
09:42
-
09:37
-
09:13
-
09:00
-
08:43
-
08:34
-
08:30
-
08:29
-
08:13
-
08:03
-
07:43
-
07:24
-
07:15