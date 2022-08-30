Коккинакис — о матче с Кирьосом на US Open: за пару минут до начала Ник присылал мне мемы

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис прокомментировал поражение от соотечественника и друга Ника Кирьоса в первом круге US Open – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Ника.

«Против таких игроков никогда не бывает легко, это был такой неловкий матч. Сейчас у нас остался парный разряд, мы молодцы, уже пошутили в раздевалке. Честно говоря, Ник присылал мне мемы за несколько минут до начала матча, так что сложно было, выйдя на корт, возненавидеть его. Мы, конечно, соревновались, но тяжело было найти этот внутренний огонь. Во мне не было накала борьбы, это было похоже на тренировочный матч. Это было не круто, я знаю, что мог сыграть здесь лучше», — сказал Коккинакис на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, на Открытом чемпионате Австралии – 2022 Коккинакис и Кирьос сенсационно стали чемпионами парного разряда.