Елена Остапенко проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в первом круге US Open — 2022

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 16-я ракетка мира, латвийская теннисистка Елена Остапенко не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата США – 2022.
В первом раунде Остапенко (16) со счётом 3:6, 6:3, 4:6 уступила представительнице Китая Чжэн Циньвэнь (39-й номер рейтинга). Встреча продлилась 2 часа 2 минуты. Остапенко четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Циньвэнь 21 эйс, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.
Следующей соперницей Циньвэнь станет победительница матча Клэр Лю (США) — Анастасия Потапова (Россия).
Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.
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