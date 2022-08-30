«Хочу быть с Nike до конца жизни». Бьянка Андрееску извинилась за претензии к платью

Чемпионка US Open – 2019, 22-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала претензии к платью, в котором она вышла на матч первого круга US Open – 2022 c француженкой Армони Тан.
«Это же не моя вина, а Nike. Платье просто ужасное», — сказала Андрееску судье перед началом матча.
«Я лишь пыталась убедить судью не засчитывать данный перерыв за туалетный, потому что у нас их всего два. Он был очень мил и сказал, что всё в порядке. Я извиняюсь перед всеми, к кому проявила неуважение. Я люблю Nike и надеюсь, что смогу быть с ними до конца своей жизни», — сказала Андрееску на послематчевой пресс-конференции.
Саму встречу Бьянка выиграла со счётом 6:0, 3:6, 6:1. Следующей её соперницей станет 26-летняя бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (15-й номер рейтинга), одолевшая на старте турнира хорватку Ану Конюх (6:0, 6:0).
- 30 августа 2022
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