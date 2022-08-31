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42-летняя Винус Уильямс потерпела поражение в первом круге US Open — 2022, ЮС Опен

42-летняя Винус Уильямс потерпела поражение в первом круге US Open — 2022
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 42-летняя Винус Уильямс завершила выступление на US Open – 2022 в первом круге.

В стартовом матче Винус (WC) проиграла представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:1, 6:7 (5:7). Встреча продлилась 1 час 49 минут. Винус три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх. На счету Ван Эйтванк три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

Следующей соперницей Ван Эйтванк станет француженка Клара Бюрель (Q).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.

US Open (ж). 1-й круг
30 августа 2022, вторник. 22:20 МСК
Элисон Ван Эйтванк
43
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
1 		6 5  
         
Винус Уильямс
1504
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
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