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Немка Нимайер стала соперницей Путинцевой во втором круге US Open – 2022, ЮС Опен

Немка Нимайер стала соперницей Путинцевой во втором круге US Open – 2022
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23-летняя немецкая теннисистка Юле Нимайер одержала победу в первом круге Открытого чемпионата США над американкой Софьей Кенин со счётом 7:6, 6:4. Игра длилась 2 часа и 4 минуты.

Нимайер, занимающая 108-ю строку в рейтинге WTA, совершила семь эйсов при трёх подачах навылет от Кенин. Однако немка допустила и больше двойных ошибок – девять против трёх. Софья реализовала три из девяти брейк-пойнтов, Юле – три из десяти. При этом Нимайер завершила матч с показателем выигрыша первой подачи в 79%.

Сетка US Open – 2022

Соперницей немки во втором круге US Open станет представляющая Казахстан Юлия Путинцева (38-й номер рейтинга). В стартовом матче на турнире она в двух сетах обыграла американку Аманду Анисимову – 6:3, 6:3.

US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2022, среда. 02:05 МСК
Софья Кенин
327
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		4  
7 7 		6  
         
Юле Нимайер
108
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
Комментарии
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