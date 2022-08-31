Немка Нимайер стала соперницей Путинцевой во втором круге US Open – 2022

23-летняя немецкая теннисистка Юле Нимайер одержала победу в первом круге Открытого чемпионата США над американкой Софьей Кенин со счётом 7:6, 6:4. Игра длилась 2 часа и 4 минуты.



Нимайер, занимающая 108-ю строку в рейтинге WTA, совершила семь эйсов при трёх подачах навылет от Кенин. Однако немка допустила и больше двойных ошибок – девять против трёх. Софья реализовала три из девяти брейк-пойнтов, Юле – три из десяти. При этом Нимайер завершила матч с показателем выигрыша первой подачи в 79%.

Соперницей немки во втором круге US Open станет представляющая Казахстан Юлия Путинцева (38-й номер рейтинга). В стартовом матче на турнире она в двух сетах обыграла американку Аманду Анисимову – 6:3, 6:3.