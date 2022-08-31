Немка Нимайер стала соперницей Путинцевой во втором круге US Open – 2022
Поделиться
23-летняя немецкая теннисистка Юле Нимайер одержала победу в первом круге Открытого чемпионата США над американкой Софьей Кенин со счётом 7:6, 6:4. Игра длилась 2 часа и 4 минуты.
Нимайер, занимающая 108-ю строку в рейтинге WTA, совершила семь эйсов при трёх подачах навылет от Кенин. Однако немка допустила и больше двойных ошибок – девять против трёх. Софья реализовала три из девяти брейк-пойнтов, Юле – три из десяти. При этом Нимайер завершила матч с показателем выигрыша первой подачи в 79%.
Соперницей немки во втором круге US Open станет представляющая Казахстан Юлия Путинцева (38-й номер рейтинга). В стартовом матче на турнире она в двух сетах обыграла американку Аманду Анисимову – 6:3, 6:3.
Комментарии
- 31 августа 2022
-
05:45
-
05:26
-
04:43
-
04:33
-
04:25
-
04:23
-
03:30
-
03:17
-
03:11
-
03:00
-
02:11
-
02:03
-
01:46
-
01:28
-
00:57
-
00:39
-
00:18
-
00:09
- 30 августа 2022
-
23:48
-
22:31
-
22:05
-
21:52
-
21:31
-
21:27
-
21:04
-
20:42
-
20:37
-
20:15
-
19:49
-
19:34
-
19:17
-
19:11
-
18:48
-
18:26
-
18:03
Партнерский контент