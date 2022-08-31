Петкович высказалась о матче с Бенчич, ставшим для немки последним в карьере

Немецкая теннисистка Андреа Петкович прокомментировала итог своего последнего матча в карьере, в котором спортсменка встречалась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич в рамках 1-го круга US Open – 2022.
«Я была рада, что всё так закончилось, встречей с Белиндой, той, кого я так люблю и уважаю.
Я также раду то, что я смогла принести в последний матч всё, что я привнесла в свою карьеру, а именно мужество и упорство, и просто уважение к игре и к своим соперникам»», — цитирует Петкович WTA Insider в своём «твиттере».
На старте Открытого чемпионата США по теннису Андреа уступила олимпийской чемпионке Игр в Токио в одиночном разряде со счётом 2:6, 6:4, 4:6. Напомним, что о своём решении уйти из профессионального спорта 34-летняя Андреа объявила 28 августа.
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