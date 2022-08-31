Тарпищев — о Рублёве: пока его «колбасит», нет стабильности в игре

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва в первом круге Открытого чемпионата США. Рублёв обыграл сербского теннисиста Ласло Джере.
«Конечно, такие матчи надо выигрывать проще. 3 часа 44 минуты — это много для встречи первого круга. Пока Рублева «колбасит», можно так сказать, нет стабильности в игре. Следующий соперник, кореец, – цепкий, точный игрок. Андрею тоже будет сложно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
В стартовом матче Рублёв обыграл Ласло Джере со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4. В следующем раунде Рублёв сразится с Квон Сон У из Южной Кореи.
Призовой фонд турнира составил более $ 60 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.
- 31 августа 2022
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