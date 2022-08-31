Украинка Дарья Снигур, обыгравшая Халеп, не сумела пробиться в третий круг US Open — 2022

124-я ракетка мира 20-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата США – 2022.
В матче второго круга Снигур (Q) уступила представительнице Канады Ребекке Марино (106-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:7 (5:7). Встреча продлилась 1 час 17 минут. Снигур один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Марино 13 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Напомним, в первом раунде турнира Снигур сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» румынку Симону Халеп (7) со счётом 6:2, 0:6, 6:4.
Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану, которая завершила выступление в текущем розыгрыше в первом круге.
- 31 августа 2022
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