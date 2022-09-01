Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор обидного поражения Евгении Родины на US Open – 2022, ЮС Опен

Видеообзор обидного поражения Евгении Родиной на US Open – 2022
Комментарии

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла преодолеть первый круг Открытого чемпионата США – 2022. В матче второго раунда турнира Родина, выступающая по защищённому рейтингу, уступила австралийке Айле Томлянович. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

Первый сет остался за россиянкой со счётом 6:1, во второй партии оказалась сильнее её оппонентка – 6:2. В решающей партии Родина вела в счёте 5:3, однако не сумела довести матч до победы.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Родина – Томлянович:

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open Tennis Championships.

Напомним, в матче первого круга Родина сенсационно обыграла 27-ю ракетку мира, итальянку Мартину Тревизан со счётом 7:5, 6:1.

За выход в четвёртый раунд US Open Томлянович сразится с 23-кратной чемпионкой ТБШ Сереной Уильямс.

Новость по теме
Родина уступила Томлянович во втором круге US Open, ведя в третьем сете 5:3
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022