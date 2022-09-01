Видеообзор обидного поражения Евгении Родиной на US Open – 2022

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла преодолеть первый круг Открытого чемпионата США – 2022. В матче второго раунда турнира Родина, выступающая по защищённому рейтингу, уступила австралийке Айле Томлянович. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.
Первый сет остался за россиянкой со счётом 6:1, во второй партии оказалась сильнее её оппонентка – 6:2. В решающей партии Родина вела в счёте 5:3, однако не сумела довести матч до победы.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Родина – Томлянович:
Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open Tennis Championships.
Напомним, в матче первого круга Родина сенсационно обыграла 27-ю ракетку мира, итальянку Мартину Тревизан со счётом 7:5, 6:1.
За выход в четвёртый раунд US Open Томлянович сразится с 23-кратной чемпионкой ТБШ Сереной Уильямс.
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