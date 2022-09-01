40-летняя Серена Уильямс ответила на вопрос, сможет ли она выиграть US Open

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс ответила на вопрос, в состоянии ли она выиграть Открытый чемпионат США. В матче второго круга US Open 40-летняя Уильямс в трёх сетах обыграла вторую ракетку мира Анетт Контавейт.
«Я не могу так далеко загадывать. Я получаю удовольствие от матчей. Честно говоря, у меня было так много тяжёлых матчей за последнее время, что мне кажется, что просто быть готовым ко всем, с кем я играю, будет очень, очень сложно. Надо пережить эти моменты.
Сегодня вечером я сказала себе: Серена, ты уже выиграла, просто играй, будь Сереной, ты лучше этого. Мне удалось сделать это», — приводит слова Уильямс Eurosport.
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
- 1 сентября 2022
-
09:20
-
09:17
-
09:15
-
09:09
-
09:05
-
09:00
-
08:51
-
08:31
-
08:30
-
08:27
-
08:13
-
08:09
-
07:52
-
07:42
-
07:36
-
07:28
-
07:26
-
07:25
-
07:10
-
07:01
-
06:26
-
06:22
-
06:14
-
06:04
-
05:55
-
05:50
-
05:30
-
05:02
-
04:59
-
04:47
-
04:43
-
03:38
-
03:27
-
03:12
-
02:56