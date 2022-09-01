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40-летняя Серена Уильямс ответила на вопрос, сможет ли она выиграть US Open

40-летняя Серена Уильямс ответила на вопрос, сможет ли она выиграть US Open
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс ответила на вопрос, в состоянии ли она выиграть Открытый чемпионат США. В матче второго круга US Open 40-летняя Уильямс в трёх сетах обыграла вторую ракетку мира Анетт Контавейт.

«Я не могу так далеко загадывать. Я получаю удовольствие от матчей. Честно говоря, у меня было так много тяжёлых матчей за последнее время, что мне кажется, что просто быть готовым ко всем, с кем я играю, будет очень, очень сложно. Надо пережить эти моменты.

Сегодня вечером я сказала себе: Серена, ты уже выиграла, просто играй, будь Сереной, ты лучше этого. Мне удалось сделать это», — приводит слова Уильямс Eurosport.

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