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Шамиль Тарпищев: Уильямс — красивая история, но это говорит об уровне женского тенниса

Шамиль Тарпищев: Уильямс — красивая история, но это говорит об уровне женского тенниса
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что думает о выступлениях 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, американки Серены Уильямс на Открытом чемпионате США 2022 года. В первом круге 40-летняя Уильямс прошла Данку Ковинич из Черногории, а во втором сломила сопротивление второй ракетки мира Анетт Контавейт (Эстония).

«Уильямс? История всегда красивая, когда есть за что зацепиться. У Серены всё-таки возраст. Тот факт, что она прошла в третий круг, говорит и об уровне женского тенниса сейчас. У женщин реально всё возможно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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