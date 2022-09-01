Дмитриева: Медведев проявляет чемпионское качество — находит нужные варианты игры

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала победу россиянина Даниила Медведева во втором круге US Open — 2022. Медведев обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша со счётом 6:2, 7:5, 6:3.



«Хорошо, что Даня выиграл без проигрыша сета. Это говорит о том, что он всё время держал игру в своих руках. Пожалуй, наиболее трудным был второй сет. Удивительно, что он в решающие моменты умеет находить варианты для того, чтобы в почти безнадёжной ситуации вытащить игру. При счёте 5:5 во втором сете подавал француз, и у него было 40:0. Но Даня сыграл рационально, эффектно.



В самый решающий и ответственный момент Даня сумел сломать этого бедного французского парня, который играл активно и в атаку. Стало понятно, что игра решена. Вторую партию Даня легко закончил на своей подаче. Что понравилось, что Даня в решающий момент проявляет чемпионское качество — в нужный момент он находит нужные варианты для игры», — сказал Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.