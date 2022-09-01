Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Маррей: я не считаю, что Серена Уильямс — это больше, чем спорт

Энди Маррей: я не считаю, что Серена Уильямс — это больше, чем спорт
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей оценил утверждение о том, что некоторые игроки сами по себе могут быть важнее того вида спорта, в котором выступают. Он порассуждал о 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» Серене Уильямс.

«Не знаю, могут ли игроки быть больше, чем спорт. Если бы это случилось и некоторые стали бы получать преимущества в смысле правил и разрешения делать то, чего нельзя другим, — в таком случае да, это стало бы проблемой.

Случай Серены? Не думаю, что это так. К примеру, когда она вела себя на корте не так, как следует, её наказывали так, как наказали бы любого другого. Мне никогда не казалось, что кто-то больше, чем спорт», — сказал Маррей на пресс-конференции.

«Они очень хотели, чтобы Серена победила». Фанаты помогут Уильямс выиграть US Open «Они очень хотели, чтобы Серена победила». Фанаты помогут Уильямс выиграть US Open

Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022