Энди Маррей: я не считаю, что Серена Уильямс — это больше, чем спорт

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей оценил утверждение о том, что некоторые игроки сами по себе могут быть важнее того вида спорта, в котором выступают. Он порассуждал о 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» Серене Уильямс.

«Не знаю, могут ли игроки быть больше, чем спорт. Если бы это случилось и некоторые стали бы получать преимущества в смысле правил и разрешения делать то, чего нельзя другим, — в таком случае да, это стало бы проблемой.

Случай Серены? Не думаю, что это так. К примеру, когда она вела себя на корте не так, как следует, её наказывали так, как наказали бы любого другого. Мне никогда не казалось, что кто-то больше, чем спорт», — сказал Маррей на пресс-конференции.

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