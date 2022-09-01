Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Украинская теннисистка Костюк отказалась жать руку после матча белоруске Азаренко

Украинская теннисистка Костюк отказалась жать руку после матча белоруске Азаренко
Комментарии

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась жать руку белоруске Виктории Азаренко после их матча во втором круге Открытого чемпионата США. Вместо традиционного рукопожатия спортсменки лишь обменялись касаниями ракеток.

Азаренко одержала победу над Костюк со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

За выход в 1/8 финала US Open, который проходит с 29 сентября по 11 сентября, Азаренко сыграет с победительницей матча между четвёртой ракеткой соревнований испанкой Паулой Бадосой и хорваткой Петрой Мартич. Белорусская теннисистка в первом круге обыграла американку Эшлин Крюгер со счётом 6:1, 4:6, 6:2.

Призивой фонд турнира составил $ 60,102 млн. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Великобритании Эмма Радукану, которая уже не сможет защитить свой титул в этом году, так как проиграла в первом круге француженке Ализе Корне.

«Они очень хотели, чтобы Серена победила». Фанаты помогут Уильямс выиграть US Open «Они очень хотели, чтобы Серена победила». Фанаты помогут Уильямс выиграть US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022