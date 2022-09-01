Украинская теннисистка Костюк отказалась жать руку после матча белоруске Азаренко

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась жать руку белоруске Виктории Азаренко после их матча во втором круге Открытого чемпионата США. Вместо традиционного рукопожатия спортсменки лишь обменялись касаниями ракеток.

Азаренко одержала победу над Костюк со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

За выход в 1/8 финала US Open, который проходит с 29 сентября по 11 сентября, Азаренко сыграет с победительницей матча между четвёртой ракеткой соревнований испанкой Паулой Бадосой и хорваткой Петрой Мартич. Белорусская теннисистка в первом круге обыграла американку Эшлин Крюгер со счётом 6:1, 4:6, 6:2.

Призивой фонд турнира составил $ 60,102 млн. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Великобритании Эмма Радукану, которая уже не сможет защитить свой титул в этом году, так как проиграла в первом круге француженке Ализе Корне.