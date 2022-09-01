Азаренко — о том, что Костюк не пожала ей руку после матча: я не была удивлена

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко рассказала о своей реакции на то, что украинка Марта Костюк не пожала ей руку после их матча в рамках второго круга Открытого чемпионата США.

«Я не была удивлена. Не считаю, что стоит делать из этого громкое дело. Я всегда жму руку своим соперницам. Что есть, то есть. Я просто двигаюсь дальше. Не могу никого заставить пожимать мне руку. Это их решение. Как я из-за этого чувствовала себя? Это не самое важное в мире сейчас.

У меня никогда не было близких отношений с Мартой. Я знаю, кто она такая, но никогда с ней не тренировалась. Никогда с ней не общалась. В марте, когда всё произошло, я вышла на связь со всеми игроками, которых я знала лично, с которыми у меня до сих пор хорошие отношения, я сейчас говорю об украинских игроках.

Я чувствую, что с самого начала у меня был очень чёткий посыл, что я здесь, чтобы попытаться помочь, что я уже много раз делала раньше. Возможно, люди не видят всего. Я делаю это для тех, кто нуждается в помощи, кому нужны деньги, для юниоров, нуждающихся в одежде, для людей, которым нужно было помочь с переездами или чем-то ещё. Это то, что важно для меня, – помогать людям, которые в этом нуждаются», — сказала Азаренко на пресс-конференции.