Видеообзор победы Рафаэля Надаля над Фабио Фоньини во втором круге US Open

Олимпийский чемпион испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий раунд Открытого чемпионата США. Во втором круге он обыграл итальянца Фабио Фоньини (60-е место в рейтинге) со счётом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.
Продолжительность встречи на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» составила 2 часа 43 минуты. На счету Фоньини одна подача навылет, девять двойных ошибок и шесть из десяти (60%) удачных брейк-пойнтов. У Надаля четыре эйса, две двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 14 (64%).
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Надаль – Фоньини:
Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
В третьем круге US Open – 2022 соперником Рафаэля Надаля станет француз Ришар Гаске (91-е место в рейтинге).
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