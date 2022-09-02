Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор победы Рафаэля Надаля над Фабио Фоньини во втором круге US Open

Видеообзор победы Рафаэля Надаля над Фабио Фоньини во втором круге US Open
Комментарии

Олимпийский чемпион испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий раунд Открытого чемпионата США. Во втором круге он обыграл итальянца Фабио Фоньини (60-е место в рейтинге) со счётом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.

Продолжительность встречи на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» составила 2 часа 43 минуты. На счету Фоньини одна подача навылет, девять двойных ошибок и шесть из десяти (60%) удачных брейк-пойнтов. У Надаля четыре эйса, две двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 14 (64%).

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Надаль – Фоньини:

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В третьем круге US Open – 2022 соперником Рафаэля Надаля станет француз Ришар Гаске (91-е место в рейтинге).

Новость по теме
Рафаэль Надаль, разбивший себе нос ракеткой в матче US Open, прокомментировал инцидент
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022