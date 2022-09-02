Соперница Уильямс призналась, что её раздражает боление публики за Серену

Австралийская теннисистка Айла Томлянович, которая сегодня, 2 сентября, сыграет с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата США, призналась, что её раздражает шумная поддержка зрителей в адрес американки. Оба своих предыдущих матча на US Open Томлянович играла в то же время, что и Уильямс, только на другом корте.

«Оба своих матча я играла на седьмом корте, в то же время, что и она. И я могла слышать зрителей, притом что седьмой корт не так чтобы близко. Я думала: о боже, это меня раздражает, а я ведь даже не с ней играю», — приводит слова австралийки Eurosport.

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