Соперница Уильямс призналась, что её раздражает боление публики за Серену
Поделиться
Австралийская теннисистка Айла Томлянович, которая сегодня, 2 сентября, сыграет с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата США, призналась, что её раздражает шумная поддержка зрителей в адрес американки. Оба своих предыдущих матча на US Open Томлянович играла в то же время, что и Уильямс, только на другом корте.
«Оба своих матча я играла на седьмом корте, в то же время, что и она. И я могла слышать зрителей, притом что седьмой корт не так чтобы близко. Я думала: о боже, это меня раздражает, а я ведь даже не с ней играю», — приводит слова австралийки Eurosport.
Также посмотрите видео, как Мария Шарапова играет в теннис со своим женихом:
Комментарии
- 2 сентября 2022
-
15:40
-
15:39
-
15:15
-
13:33
-
13:20
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:18
-
12:00
-
11:38
-
10:49
-
10:41
-
10:39
-
10:22
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:53
-
09:20
-
09:18
-
09:00
-
08:58
-
08:36
-
08:25
-
08:09
-
07:40
-
07:38
-
07:36
-
07:26
-
07:25
-
06:19
-
05:09
-
04:28
-
04:08
Партнерский контент