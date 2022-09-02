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Хорватка Айла Томлянович сменила гражданство ради карьеры и начала играть за Австралию — новая соперница Серены Уильямс

Тайно сменила страну ради побед, но провалилась. Очередная жертва Серены на US Open?
София Колодкина
Новая соперница Серены Уильямс
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Айла Томлянович родилась в Хорватии, тренировалась в США, поехала за титулами в Австралию.

Выход на крошечный корт US Open в 2014-м Айла Томлянович запомнит навсегда — в смертельной тишине её впервые представили австралийкой. Стоп! Теннисистка же родилась в Хорватии.

«Это был первый раз, когда я действительно обратила внимание на то, как они произносят имя», — сказала Айла после.

Томлянович на USO-2014

Томлянович на USO-2014

Фото: Streeter Lecka/Getty Images

Но голос на корте не ошибся, просто в 21 год Томлянович по-тихому сменила гражданство.

Как и Шарапову, Айлу раскручивало агенство IMG

Своё детство она провела в Загребе, там и начала играть в теннис, копируя увлечение старшей сестры Ханны. Но чтобы расти как игроку и подниматься в рейтинге, в 13 лет она переехала в США, во Флориду — там юных звёзд воспитывали в теннисной академии Крис Эверт. Примерно в это же время она подписала контракт с агентством IMG и стала одной из редких счастливиц, кого представлял топовый пиарщик Макс Айзенбад. Он вёл чемпионок «Шлема» Марию Шарапову и Ли На и финалистку ТБШ Мэдисон Кис.

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Подъем Томлянович был прерван мононуклеозом, а затем и травмами плеча. Но после восстановления она подскочила в рейтинге с 493-го места до 55-го: ещё будучи хорваткой, она выдала умопомрачительную для себя серию Акапулько-Майами-Чарлстон, где не оступалась раньше третьих раундов. На «Ролан Гаррос» — 2014 и вовсе обыгрывала топов: Франческу Скьявоне, Елену Веснину и №3 Агнешку Радваньску, однако в четвёртом раунде сказка закончилась. Айла действительно была лидером юниорского тенниса Хорватии и надеждой на его светлое будущее в про-туре на ближайшее десятилетие.

Но через пару месяцев она начала играть под австралийским флагом.

Втихую взяла второе гражданство

Отчасти на это решение повлиял новый тренер Айлы ещё во времена работы в Бока-Ратон — Айзенбад пригласил в академию австралийского спеца Дэвида Тейлора. «Я был немного удивлён, что она не стала лучше, — сказал коуч, который тренировал Саманту Стосур на момент победы австралийки на «Шлеме»-2011 в США. — Её оружие было в том, что слабости не были такими уж слабыми».

Вместе они добрались до первой сотни, но 21-летняя Айла как будто боялась на секунду замедлить свой прогресс — она активно искала новые вызовы. Так что брошенная в шутку её тренером фраза о переезде начала иметь смысл: ведь однажды миграция принесла результат!

Дэвид Тейлор

Дэвид Тейлор

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«С самого детства я была очень амбициозной и целеустремленной, мечтала соревноваться с лучшими девушками и максимально раскрыть себя как теннисистка. Я действительно верила, что с Австралией смогу совершить большой прыжок и выйти на новый уровень», — пыталась объяснить идею с переездом Айла.

Она втайне от федерации Хорватии в течение многих месяцев изучала вопрос и общалась только с семьёй, опасаясь, что её задумку раскроют раньше времени. Но вскоре подала заявление на получение ВНЖ в Австралии, закинула удочку и боссам австралийского тенниса.

Решение спортсменки поддержали и с той стороны: Tennis Australia в лице её директора Крейга Тайли согласовала все нюансы. Не против был и PR-агент.

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«Если они хотят соревноваться с девушками из топ-10, у которых есть тренер, физиотерапевт и массажист, то нужно собрать вокруг себя такую ​​же команду, — сказал Айзенбад. — Это то, что у меня есть с Марией и Ли На».

Запрос одобрили по электронке. На провальном US Open — 2014 в полной тишине и случился дебют — Айла проиграла в первом же круге.

Австралия = Казахстан. Не воспитывают, а снимают сливки

Взволнованная переменами Томлянович опасалась возможных выпадов со стороны бывшей федерации или коллег. «Конечно, я хорватка — этого никто никогда не отнимет, — сказала она. — Я там родилась, мои родители оттуда». Донна Векич явно подбирала слова: «Теперь Айла становится австралийкой, что немного странно, но у каждого своя карьера». Тем более в теннисе это повсеместно.

Томлянович на Уимблдоне

Томлянович на Уимблдоне

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Томлянович стала не первой иностранкой в теннисной системе континента. Шестеро из 12 игроков, представлявших Австралию на US Open — 2014, не родились там. Некоторые иммигрировали в детстве: хорват Бернард Томич из Германии, Анастасия Родионова и Дарья Гаврилова из России, а Ярмила Гайдошова — партнёрша Томлянович в паре — в Словакии. Поток топ-игроков в Австралию аналогичен наплыву в Казахстан — там тоже предлагают условия и денежные поощрения. Но не всегда это способствует прорыву.

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Так что был ли этот судьбоносный, как казалось самой Айле, рейс через весь мир определяющим в её карьере? Сложно сказать, ведь четвертьфинал Уимблдона в 2021-м и 2022-м и ноль титулов WTA — результаты Томлянович после переезда. Да, уже постфактум это нельзя назвать мегауспехом, но не всем же быть Сереной Уильямс.

С американкой Айла сойдётся в матче третьего круга US Open — 2022 и уже заранее настраивается на непростой поединок. Томлянович в шутку рассказала, как на неё повлиял оглушительный рёв толпы кортов «Флашинга», когда она играла по соседству с Сереной. Тогда все хотели увидеть, как легенда продлит свою карьеру хотя бы ещё на один матч.

«Я продолжала думать: «Боже мой, это меня раздражает, а ведь я даже не играю против неё!». Томлянович ещё и не догадывалась, что это предстоит испытать и ей.

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