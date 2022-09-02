Томлянович: попробую воспользоваться приёмом Джоковича в матче с Сереной Уильямс
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29-летняя австралийская теннисистка Айла Томлянович рассказала, как планирует справляться с давлением фанатов, которые будут поддерживать 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» Серену Уильямс в матче третьего круга Открытого чемпионата США.
«Я помню, как Новак однажды сказал, когда его много спрашивали о давлении фанатов, когда болельщики были против него, он просто делал вид, что они поддерживают его. Когда толпа скандирует, я не знаю, имя Рафы, Роджера, кого угодно, Джокович слышит своё имя. Мне такой ответ понравился. Я попробую воспользоваться этим приёмом в пятницу», — приводит слова австралийской теннисистки Eurosport.
Встреча между Айлой Томлянович и Сереной Уильямс пройдёт в ночь со 2 на 3 сентября.
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