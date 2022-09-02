Китаянка Чжан Шуай впервые вышла в 1/8 финала US Open

Китайская теннисистка Чжан Шуай вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга Чжан Шуай нанесла поражение представительнице Канады Ребекке Марино со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

Чжан Шуай один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Марино подала один эйс, избежала ошибок на подаче и не имела шансов взять подачу соперницы.

Чжан Шуай четвёртый раз играла в третьем круге Открытого чемпионата США и впервые вышла в 1/8 финала. Марино впервые в карьере сыграла в третьем раунде турнира.

За выход в четвертьфинал US Open Чжан Шуай сыграет с победительницей американского дерби между 12-й сеяной Кори Гауфф и 20-й ракеткой турнира Мэдисон Кис.