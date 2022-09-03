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Серена Уильямс уступила Томлянович в матче 3-го круга и покинула US Open. ЮС Опен

Серена Уильямс уступила Томлянович в матче 3-го круга и покинула US Open
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 29-летняя австралийка Айла Томлянович (46-й номер рейтинга) и 40-летняя прославленная американка Серена Уильямс (605-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Томлянович в трёх сетах – 7:5, 6:7 (4:7), 6:1. Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты.

На счету австралийки две подачи навылет, девять двойных ошибок и восемь из 12 (62%) реализованных брейк-пойнтов. У Серены Уильямс – 11 эйсов, семь двойных ошибок и пять из 12 (42%) удачных брейк-пойнтов.

В следующем круге Томлянович встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Напомним, этот матч стал для Серены Уильямс последним в карьере на US Open.

Сетка US Open — 2022.

US Open (ж). 3-й круг
03 сентября 2022, суббота. 02:15 МСК
Айла Томлянович
46
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 4 6
5 		7 7 1
         
Серена Уильямс
605
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
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