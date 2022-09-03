Серена Уильямс уступила Томлянович в матче 3-го круга и покинула US Open

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 29-летняя австралийка Айла Томлянович (46-й номер рейтинга) и 40-летняя прославленная американка Серена Уильямс (605-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Томлянович в трёх сетах – 7:5, 6:7 (4:7), 6:1. Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты.

На счету австралийки две подачи навылет, девять двойных ошибок и восемь из 12 (62%) реализованных брейк-пойнтов. У Серены Уильямс – 11 эйсов, семь двойных ошибок и пять из 12 (42%) удачных брейк-пойнтов.

В следующем круге Томлянович встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Напомним, этот матч стал для Серены Уильямс последним в карьере на US Open.

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