Видеообзор победы Самсоновой в третьем круге Открытого чемпионата США
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 35-ю строчку рейтинга WTA, в матче третьего круга Открытого чемпионата США в двух сетах оказалась сильнее представительницы Сербии Александры Крунич (96-я ракетка мира). Встреча, проходившая на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт 17» и продолжавшаяся 1 час 18 минут, завершилась победой россиянки со счётом 6:3, 6:3.
В четвёртом круге Людмила Самсонова встретится с представительницей Австралии Айлой Томлянович, которая в трёх сетах переиграла американскую теннисистку Серену Уильямс— 7:5, 6:7(4), 6:1.
Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
Действующей чемпионкой турнира является британка Эмма Радукану.
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