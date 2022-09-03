Видеообзор победы Берреттини в третьем круге US Open – 2022

Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В третьем круге он обыграл представителя Великобритании Энди Маррея со счётом 6:4, 6:4, 6:7 (1:7), 6:3.



Продолжительность встречи составила 3 часа 47 минут. За это время Берреттини сделал 18 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнта из пятнадцати. У британца четыре эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Берреттини – Маррей.

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В следующем круге Открытого чемпионата США Маттео Берреттини сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, который ранее оказался сильнее Даниэля-Элаи Галана — 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.