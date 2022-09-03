Тарпищев: по качеству игры Самсонова выглядит игроком мировой десятки

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход российской теннисистки Людмилы Самсоновой в 1/8 финала US Open – 2022.

«Самсонова уже долгое время не проигрывает. Сейчас она на подъёме. Вопрос в степени её усталости. По качеству игры Людмила выглядит игроком мировой десятки», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

23-летняя россиянка в матче третьего круга обыграла 29-летнюю представительницу Сербии Александру Крунич в двух сетах – 6:3, 6:3. В 1/8 финала соревнований соперницей Самсоновой станет австралийская теннисистка Айла Томлянович (46-е место в рейтинге), которая ранее выбила из розыгрыша Серену Уильямс — 7:5, 6:7 (4:7), 6:1.