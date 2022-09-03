Ольховский: у Самсоновой будет хороший шанс победить Томлянович в 1/8 финала US Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча 1/8 финала US Open, в котором россиянка Людмила Самсонова сыграет с австралийкой Айлой Томлянович.



«Самсонова сейчас очень хорошо играет. Ещё до начала US Open я говорил, что есть хорошие шансы показать серьёзный результат. Сейчас по игре видно, что Самсонова в хороших кондициях.



Думаю, у Самсоновой будет хороший шанс победить Томлянович. Дело в том, что Родина могла победить Томлянович. Родина по ходу матча вела 5:3 в решающем. У Самсоновой хорошие шансы», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

23-летняя россиянка в матче третьего круга обыграла представительницу Сербии Александру Крунич в двух сетах – 6:3, 6:3.