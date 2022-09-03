Веснина оценила шансы Самсоновой пройти в 1/4 финала US Open

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина оценила шансы 35-й ракетки мира соотечественницы Людмилы Самсоновой выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2022.

В 1/8 финала Самсонова сразится с австралийкой Айлой Томлянович, которая ранее обыграла 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» 40-летнюю Серену Уильямс. Самсонова же в третьем раунде обыграла представительницу Сербии Александру Крунич со счётом 6:3, 6:3.

«Не хочу говорить громких высказываний. Лучше тихо, но про себя кое-что загадать. Мне кажется, Самсонова имеет хорошие шансы пройти Томлянович, и даже немного дальше», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.