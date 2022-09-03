«Ярких личностей в женском теннисе нет». Болезненная реакция на последний матч Серены

Эпоха Серены Уильямс подошла к концу? Теперь так только кажется. Хотя ещё до US Open – 2022 все были уверены в её решимости. Но что-то пошло не так…

После игры в третьем круге US Open с Айлой Томлянович американка ответила, пересмотрит ли она своё решение. «Я так не думаю. Но вы никогда не можете быть ни в чём уверены».

Серена Уильямс Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Через пару минут на пресс-конференции она была не уверена — а уходить ли вообще?

«Не знаю, я не думаю об этом. Хотя я всегда любила Австралию… Чтобы быть там, нужно много работать. Я всё ещё способна на это. Я хочу жить, пока могу ходить».

На полярность ответов, конечно, повлиял третий матч — Серена просто расстроена проигрышу Айле Томлянович в трёх партиях. Возможно, сыграли роль и те уверенные две победы на старте домашнего «Шлема» над представительницей Черногории Данкой Ковинич и №2 WTA Анетт Контавейт — почти год не играя, выходить и показывать уровень игроков про-тура! Сказалась и та ошеломительная поддержка: день за днём матчи Серены били рекорды по посещаемости турнира. Пафос, прощальные видео, оглушительный рёв трибун пробудили в ней инстинкты прошлого и любовь к делу — теннису.

Кажется, американке просто сложно остановиться: когда ты всю себя посвящаешь этому спорту, невозможно отказаться и сказать «стоп». Поэтому и сомнения кажутся оправданными. Как отчаянно она отыгрывала пять матчболов у австралийки — Серена не хотела уходить с корта, где провела всю свою жизнь, взяв 23 титула «Большого шлема».

Ответ коллег и селебрити не заставил себя долго ждать. В «Твиттере» даже пошутили, что соцсеть на ночь в «заложниках» у чемпионки.

Тайгер Вудс на трибунах Фото: Jean Catuffe/Getty Images

«Ты лучшая на площадке и за её пределами. Спасибо, что вдохновляешь всех нас на осуществление нашей мечты. Я люблю тебя, сестричка!» — написал Тайгер Вудс.

«Я люблю тебя, Серена. Это было удовольствием всей жизни наблюдать за тем, как ты становишься той, кто ты есть. Не могу дождаться, чтобы увидеть, чем ты будешь заниматься дальше. Спасибо, мой старый друг», — отреагировал Энди Роддик.

«25 лет. Чемпионка. Легенда навсегда!» — поделилась Опра Уинфри.

«Её невероятная карьера оставила след в истории тенниса. И всё же её величайший вклад может быть только впереди. Спасибо, Серена. Твоё путешествие продолжается», — написала Билли Джин Кинг.

«Легенда!.. Спасибо, Серена», — была краткой Онс Жабер.

«Серена, спасибо за то, что ты есть и вдохновляешь стольких мужчин и женщин. Я никогда не видел более сильного соперника. Для меня было честью разделить с тобой корт и историю. Лучшая», — проникся Джеймс Блэйк.

«Просто отвратительно плачу в пижаме и смотрю Серену Уильямс», — уточнила экс-пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Зендая на US Open Фото: Getty Images

«Как же нам повезло, что мы смогли наблюдать, как молодая девушка из Комптона выросла и стала одной из величайших спортсменок всех времён. Горжусь тобой, мой друг, и мне не терпится увидеть, как ты продолжишь менять жизни своими талантами», — расчувствовалась Мишель Обама.

«Какая карьера, Серена. Ты оставила после себя выдающуюся теннисную карьеру и бросила вызов двойным стандартам между игроками мужского и женского пола. Я с нетерпением хочу увидеть, как ты продолжишь строить своё удивительное наследие вне корта», — написал Билл Гейтс.

«Спасибо, Серена, нам будет тебя не хватать! #tenniswillmissyou», — Кончита Мартинес.

«Серена — причина, по которой я играю», — шокирована уходом теннисистки Кори Гауфф.

Можно любить или тихо презирать Серену, но всё же необходимо признать, что она изменила игру. Сила и техника вывели теннис на новый уровень, и, чтобы ему соответствовать, совершенствоваться нужно было всем. Серена подняла и планку доходов — $ 94 млн вполне способны конкурировать с мужскими чеками. Значит, женский спорт и спортсменки могут продаваться. Но, возможно, это лишь подчёркивает её исключительность… Соберёт ли ещё в истории женского тенниса центральный корт US Open всех этих селебрити и столько неравнодушных болельщиков этого спорта?

«Серена напоследок сделала кассу организаторам. Когда ещё столько народу соберётся на женский матч? Ярких личностей в WTA больше нет или они в невменяемом состоянии», — затронул важный вопрос подписчик «Чемпионата»