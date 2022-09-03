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«Я понятия не имела, что вообще происходит». Квитова — о матче с Мугурусой

«Я понятия не имела, что вообще происходит». Квитова — о матче с Мугурусой
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Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала свою победу над представительницей Испании Гарбинье Мугурусой в третьем круге Открытого чемпионата США.

«Я понятия не имела, что вообще происходит. Я проигрывала. Я проиграла первый сет, потом имела преимущество, затем снова уступала, пыталась как-то выстоять, и в конце концов мне это удалось.

Конечно, тот факт, что в Цинциннати уже отыгрывала матчболы, помог мне. Наверное, даже с психологической точки зрения, зная, что я обыгрывала Мугурусу до этого. На протяжении всего матча пыталась сохранять спокойствие. Я стараюсь концентрироваться на каждом моменте, двигаясь и играя розыгрыши. Тай-брейк был очень тяжёлым. Очень счастлива и горжусь своим сегодняшним выступлением», — приводит слова Квитовой Eurosport.

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