22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал выход в 1/8 финала US Open – 2022.

В матче третьего круга Надаль (2) со счётом 6:0, 6:1 7:5 обыграл представителя Франции Ришара Гаске, тем самым продлив победную серию над ним до 18 поединков.

«Это мой лучший матч на турнире. Но мне нужно продолжать прогрессировать. Это хорошая победа для меня. Впервые победа в трёх сетах. Третья партия стала непростым испытанием, потому что он повысил свой уровень. Я преодолел несколько трудных моментов. Это хорошо, потому что я пережил их с позитивными чувствами. Без сомнения, я счастлив быть в четвёртом раунде», — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.