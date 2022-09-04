Тарпищев: Рублёв и Шаповалов провели выдающийся матч. Денис проиграл из-за ошибок
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от победы Андрея Рублёва в третьем круге US Open – 2022. Рублёв со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7) обыграл канадца Дениса Шаповалова.
«Матч получился выдающимся по всем параметрам: по времени, напряжённости, психологии.
Шаповалов имел преимущество первые полтора сета, но по мере усталости игра выровнялась. Концовка же была немного на стороне Андрея, за счёт этого он лидировал в ряде подач, но не смог их удержать.
Но надо сказать, что Шаповалов играл активнее, у него было преимущество в скорости мяча. В этом он превзошёл Андрея, но проиграл из-за невынужденных ошибок», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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