Людмила Самсонова — Айла Томлянович: текстовая онлайн-трансляция чётвертого круга US Open

5 сентября российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 35-ю строчку мирового рейтинга, встретится с представительницей Австралии Айлой Томлянович (46-я ракетка мира). Матч пройдёт на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» на хардовом покрытии. Начало игры запланировано на 1:10 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису.



По пути к четвёртому кругу россиянка Людмила Самсонова обыграла чешку Сару Бейлек, канадку Лейлу Фернандес, сербку Александру Крунич. Айла Томлянович обыграла чешку Каролину Мухову, россиянку Евгению Родину, американку Серену Уильямс.



US Open проходит с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 60,102 млн. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Великобритании Эмма Радукану, которая уже не сможет защитить свой титул в этом году, так как проиграла в первом круге француженке Ализе Корне.