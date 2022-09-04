Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова — Айла Томлянович: текстовая онлайн-трансляция чётвертого круга US Open

Людмила Самсонова — Айла Томлянович: текстовая онлайн-трансляция чётвертого круга US Open
Комментарии

5 сентября российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 35-ю строчку мирового рейтинга, встретится с представительницей Австралии Айлой Томлянович (46-я ракетка мира). Матч пройдёт на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» на хардовом покрытии. Начало игры запланировано на 1:10 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису.

По пути к четвёртому кругу россиянка Людмила Самсонова обыграла чешку Сару Бейлек, канадку Лейлу Фернандес, сербку Александру Крунич. Айла Томлянович обыграла чешку Каролину Мухову, россиянку Евгению Родину, американку Серену Уильямс.

US Open проходит с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 60,102 млн. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Великобритании Эмма Радукану, которая уже не сможет защитить свой титул в этом году, так как проиграла в первом круге француженке Ализе Корне.

«Это кошмар». Как неадекватное поведение Серены на US Open поставило на уши всю планету «Это кошмар». Как неадекватное поведение Серены на US Open поставило на уши всю планету
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022