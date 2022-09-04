Гарсия уверенно обыграла Риске и вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата США

Французская теннисистка Каролин Гарсия (17-й номер мирового рейтинга) в двух сетах переиграла американку Элисон Риске (29-я строчка мирового рейтинга) в четвёртом круге US Open.
Встреча, продолжавшаяся 1 час 22 минуты, завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу Гарсии. Француженка выполнила пять эйсов, два раза ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Риске не выполнила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и не смогла реализовать два брейк-пойнта из двух.
В четвертьфинале Открытого чемпионата США Каролин Гарсия сыграет либо с представительницей Китая Чжан Шуай, либо с американской теннисисткой Кори Гауфф.
На US Open француженка выступает и в парном разряде. Вместе с соотечественницей Кристиной Младенович Гарсия дошла до третьего круга, где встретится с украинкой Людмилой Киченок и представительницей Латвии Еленой Остапенко.
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