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Гарсия уверенно обыграла Риске и вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата США

Гарсия уверенно обыграла Риске и вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата США
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Французская теннисистка Каролин Гарсия (17-й номер мирового рейтинга) в двух сетах переиграла американку Элисон Риске (29-я строчка мирового рейтинга) в четвёртом круге US Open.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 22 минуты, завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу Гарсии. Француженка выполнила пять эйсов, два раза ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Риске не выполнила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и не смогла реализовать два брейк-пойнта из двух.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Каролин Гарсия сыграет либо с представительницей Китая Чжан Шуай, либо с американской теннисисткой Кори Гауфф.

На US Open француженка выступает и в парном разряде. Вместе с соотечественницей Кристиной Младенович Гарсия дошла до третьего круга, где встретится с украинкой Людмилой Киченок и представительницей Латвии Еленой Остапенко.

US Open (ж). 4-й круг
04 сентября 2022, воскресенье. 22:20 МСК
Каролин Гарсия
17
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Элисон Риске
29
США
Элисон Риске
Э. Риске
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