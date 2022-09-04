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Навратилова — о статусе «величайшей» С. Уильямс: вы не можете сравнивать поколения

Навратилова — о статусе «величайшей» С. Уильямс: вы не можете сравнивать поколения
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова высказалась об американской теннисистке Серене Уильямс, которая, как ожидается, сыграла свой последний матч в карьере.

«Все говорят о ней как о величайшей всех времён, но вы не можете сравнивать поколения. Существует куча людей, которые были великими. Возможно, среди последних двух поколений она является таковой. За всё время? Это зависит от того, как вы всех измеряете. Мне действительно трудно сказать, потому что, очевидно, я не беспристрастна», — цитирует Навратилову пресс-служба WTA.

3 сентября 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс потерпела поражение от австралийки Айлы Томлянович в третьем круге US Open – 2022 (5:7, 7:6 (7:4), 1:6). Предположительно, этот матч стал последним в профессиональной карьере 40-летней Серены.

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