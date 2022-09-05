Кирьос благодаря победе над Медведевым повторил собственное достижение 2014 года

27-летний австралийский теннисист Ник Кирьос (25-я ракетка мира) благодаря победе над первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым обновил собственное статистическое достижение, сообщает ESPN Info & Stats в «Твиттере».

Как отмечает источник, Ник Кирьос — первый австралийский игрок, победивший первую ракетку мира на крупном турнире после самого себя, когда он победил Рафаэля Надаля в 19-летнем возрасте на Уимблдоне в 2014 году.

Напомним, соперником Кирьоса в 1/4 финала US Open – 2022 станет другой российский теннисист – 26-летний Карен Хачанов (31-я ракетка мира), который ранее выбил Пабло Карреньо-Бусту (15-й номер рейтинга), Джека Дрейпера (53-й номер рейтинга), Тиаго Монтейро (67-й номер рейтинга) и Дениса Кудлу (96-й номер рейтинга).