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Кирьос благодаря победе над Медведевым повторил собственное достижение 2014 года

Кирьос благодаря победе над Медведевым повторил собственное достижение 2014 года
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27-летний австралийский теннисист Ник Кирьос (25-я ракетка мира) благодаря победе над первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым обновил собственное статистическое достижение, сообщает ESPN Info & Stats в «Твиттере».

Как отмечает источник, Ник Кирьос — первый австралийский игрок, победивший первую ракетку мира на крупном турнире после самого себя, когда он победил Рафаэля Надаля в 19-летнем возрасте на Уимблдоне в 2014 году.

Напомним, соперником Кирьоса в 1/4 финала US Open – 2022 станет другой российский теннисист – 26-летний Карен Хачанов (31-я ракетка мира), который ранее выбил Пабло Карреньо-Бусту (15-й номер рейтинга), Джека Дрейпера (53-й номер рейтинга), Тиаго Монтейро (67-й номер рейтинга) и Дениса Кудлу (96-й номер рейтинга).

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