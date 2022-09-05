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Даниил Медведев потеряет звание первой ракетки мира после завершения US Open – 2022

Даниил Медведев потеряет звание первой ракетки мира после завершения US Open – 2022
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26-летний российский теннисист Даниил Медведев прекратит возглавлять мировой рейтинг после завершения Открытого чемпионата США по теннису – 2022 из-за поражения в четвёртом круге соревнований 27-летнему представителю Австралии Нику Кирьосу (6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6).

Претендентов на звание первой ракетки мира осталось трое – это испанцы Рафаэль Надаль (3-й номер рейтинга) и Карлос Алькарас (4-й номер рейтинга), а также норвежец Каспер Рууд (7-й номер рейтинга).

В четвёртом круге US Open – 2022 соперником Надаля станет американец Фрэнсис Тиафо (26-й номер рейтинга), Алькарас встретится с представителем Хорватии Марином Чиличем (17-й номер рейтинга), а Рууд будет выявлять сильнейшего в 1/4 финала в матче с Маттео Берреттини (14-й номер рейтинга).

Турнирная сетка US Open - 2022.
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