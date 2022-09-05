После поражения от Томлянович у Самсоновой прервалась 13-матчевая победная серия

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» состоялся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 23-летняя россиянка Людмила Самсонова (35-й номер рейтинга) и 29-летняя представительница Австралии Айла Томлянович (46-й номер рейтинга). Встрече завершилась победой австралийской теннисистки.

Поражение от Томлянович прервало 13-матчевую победную серию Людмилы Самсоновой. В августе россиянка выиграла турнир в Вашингтоне. Её соперницей в финале была представительницы Эстонии Кайя Канепи.

В том же месяце она выиграла ещё один турнир категории WTA-250 в Кливленде (США). В финале была обыграна белоруска Александра Соснович.

Также на счету Людмилы перед вылетом из турнира было три победы в нынешнем розыгрыше US Open.

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