Кирьос пробежал за сеткой, сыграл на стороне Медведева и упустил почти выигранный розыгрыш

Австралиец Ник Кирьос в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США переиграл россиянина Даниила Медведева со счётом – 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.

При счёте 30:30 во втором гейме третьего сета Кирьос вышел к сетке и выполнил форхенд. Россиянин попытался остановить атаку соперника, сыграв слёту, но мяч взмыл в воздух и почти приземлился на сторону Медведева. Ник сделал рывок и до того, как мяч опустился на корт, совершил удар. После этого Медведев развёл руками и спросил судью, по правилам ли это. Рефери отдал очко Даниилу.

«Думаю, что сегодня вечером у меня была, вероятно, самая глупая игра за всё время. Я думал, что это по правилам, если честно. Я искренне думал, что это правильно», — сказал Кирьос ESPN.