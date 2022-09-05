Кирьос пробежал за сеткой, сыграл на стороне Медведева и упустил почти выигранный розыгрыш
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Австралиец Ник Кирьос в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США переиграл россиянина Даниила Медведева со счётом – 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.
При счёте 30:30 во втором гейме третьего сета Кирьос вышел к сетке и выполнил форхенд. Россиянин попытался остановить атаку соперника, сыграв слёту, но мяч взмыл в воздух и почти приземлился на сторону Медведева. Ник сделал рывок и до того, как мяч опустился на корт, совершил удар. После этого Медведев развёл руками и спросил судью, по правилам ли это. Рефери отдал очко Даниилу.
«Думаю, что сегодня вечером у меня была, вероятно, самая глупая игра за всё время. Я думал, что это по правилам, если честно. Я искренне думал, что это правильно», — сказал Кирьос ESPN.
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