Дмитриева: Кирьос может проиграть кому угодно. Пусть Хачанов будет таким
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Заслуженный мастер спорта СССР Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча Открытого чемпионата США между российским теннисистом Кареном Хачановым и представителем Австралии Ником Кирьосом.
«Хачанов, слава богу, выиграл у Бусты. Карен молодец, в решающем сете проявил характер. Ему надо очень хорошо сыграть, чтобы у него были шансы с Кирьосом. Но Ник может проиграть кому угодно. Пусть Карен будет им», — сказала Анна Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Хачанов и Кирьос ранее встречались друг с другом два раза. Россиянин в 2019 году праздновал победу в Цинциннати — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2, а австралиец выигрывал на Australian Open — 2020 — 6:2, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8).
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