Андрей Ольховский назвал причины поражения Даниила Медведева в 1/8 финала US Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу австралийца Ника Кирьоса над первой ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Кирьос обыграл Медведева со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.
По словам Ольховаского, всё решили уверенная игра Кирьоса на задней линии и скорость атаки.
«Это не Даниил был так плох, а Кирьос хорошо и уверенно играл. У Ника присутствовали эмоции, но он стал играть более спокойно — как раз за счёт этого допускал меньше ошибок, чувствовал себя комфортно на корте.
В матче с Даниилом на задней линии он играл не скажу что превосходно, но у него было преимущество над Медведевым, хотя россиянин в предыдущих матчах превосходил соперников именно по игре на задней линии. Как мне кажется, уверенная игра на задней линии и скорость атаки стали определяющими в поражении Медведева в 1/8-й», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
- 5 сентября 2022
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