Ольховский оценил шансы Хачанова обыграть Кирьоса в четвертьфинале US Open — 2022
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Бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и обладатель 20 титулов ATP в паре Андрей Ольховский рассказал, чего ожидает от четвертьфинального матча Открытого чемпионата США между российским теннисистом Кареном Хачановым и представителем Австралии Ником Кирьосом.
«Если Хачанов будет играть в свою игру, то он сможет навязать борьбу Кирьосу в четвертьфинале. У Карена стабильная задняя линия, поэтому Нику придётся достаточно много прессинговать. Второй такой матч сложно будет выиграть австралийцу. Не знаю, как сейчас, но раньше два таких матча подряд Кирьос не выигрывал», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Кирьос и Хачанов провели два матча друг с другом. Счёт личных встреч — 1:1.
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