Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский оценил шансы Хачанова обыграть Кирьоса в четвертьфинале US Open — 2022

Ольховский оценил шансы Хачанова обыграть Кирьоса в четвертьфинале US Open — 2022
Комментарии

Бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и обладатель 20 титулов ATP в паре Андрей Ольховский рассказал, чего ожидает от четвертьфинального матча Открытого чемпионата США между российским теннисистом Кареном Хачановым и представителем Австралии Ником Кирьосом.

«Если Хачанов будет играть в свою игру, то он сможет навязать борьбу Кирьосу в четвертьфинале. У Карена стабильная задняя линия, поэтому Нику придётся достаточно много прессинговать. Второй такой матч сложно будет выиграть австралийцу. Не знаю, как сейчас, но раньше два таких матча подряд Кирьос не выигрывал», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Кирьос и Хачанов провели два матча друг с другом. Счёт личных встреч — 1:1.

Новость по теме
Андрей Ольховский назвал причины поражения Даниила Медведева в 1/8 финала US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022