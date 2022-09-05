Ольховский оценил шансы Хачанова обыграть Кирьоса в четвертьфинале US Open — 2022

Бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и обладатель 20 титулов ATP в паре Андрей Ольховский рассказал, чего ожидает от четвертьфинального матча Открытого чемпионата США между российским теннисистом Кареном Хачановым и представителем Австралии Ником Кирьосом.

«Если Хачанов будет играть в свою игру, то он сможет навязать борьбу Кирьосу в четвертьфинале. У Карена стабильная задняя линия, поэтому Нику придётся достаточно много прессинговать. Второй такой матч сложно будет выиграть австралийцу. Не знаю, как сейчас, но раньше два таких матча подряд Кирьос не выигрывал», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Кирьос и Хачанов провели два матча друг с другом. Счёт личных встреч — 1:1.