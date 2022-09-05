Маттео Берреттини — о пятом кряду четвертьфинале на ТБШ: это повод для гордости

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (14-й в рейтинге ATP) прокомментировал своё достижение на турнирах «Большого шлема». Четвертьфинал на Открытом чемпионате США станет для итальянца пятым подряд на главных турнирах тура.

«Да, не секрет, что турниры «Большого шлема» — это цель сезона. Как я уже сказал, в этом году я пропустил два турнира, и мне было очень сложно психологически это преодолеть. На «Шлемах» я доказываю, что у меня высокий уровень, и я действительно крепок. Мне не нравится играть пятисетовые поединки. Я выкладываюсь по максимуму и играю в свой лучший теннис на самых важных этапах тура.



Так что это то, о чём я иногда забываю, и мне приходится напоминать себе, потому что это также важно для моей уверенности. Это повод для гордости, и это заставляет меня хотеть сделать больше, заставляет меня хотеть поднять более крупный трофей», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

В четвертьфинале US Open — 2022 итальянец встретится с норвежцем Каспером Руудом. Игра состоится 6 сентября.