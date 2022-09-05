Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маттео Берреттини — о пятом кряду четвертьфинале на ТБШ: это повод для гордости

Маттео Берреттини — о пятом кряду четвертьфинале на ТБШ: это повод для гордости
Комментарии

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (14-й в рейтинге ATP) прокомментировал своё достижение на турнирах «Большого шлема». Четвертьфинал на Открытом чемпионате США станет для итальянца пятым подряд на главных турнирах тура.

«Да, не секрет, что турниры «Большого шлема» — это цель сезона. Как я уже сказал, в этом году я пропустил два турнира, и мне было очень сложно психологически это преодолеть. На «Шлемах» я доказываю, что у меня высокий уровень, и я действительно крепок. Мне не нравится играть пятисетовые поединки. Я выкладываюсь по максимуму и играю в свой лучший теннис на самых важных этапах тура.

Так что это то, о чём я иногда забываю, и мне приходится напоминать себе, потому что это также важно для моей уверенности. Это повод для гордости, и это заставляет меня хотеть сделать больше, заставляет меня хотеть поднять более крупный трофей», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

В четвертьфинале US Open — 2022 итальянец встретится с норвежцем Каспером Руудом. Игра состоится 6 сентября.

Уступает только Big-3! Сколько заработал россиянин Даниил Медведев за последний год Уступает только Big-3! Сколько заработал россиянин Даниил Медведев за последний год
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022