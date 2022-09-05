Джессика Пегула вышла в четвертьфинал US Open — 2022, уверенно обыграв Петру Квитову
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Восьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула уверенно вышла в четвертьфинал US Open – 2022.
В матче 1/8 финала Пегула (8) со счётом 6:3, 6:2 обыграла двукратную чемпионку Уимблдона чешку Петру Квитову (21). Встреча продлилась 1 час 9 минут. Пегула три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Квитовой три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующей соперницей Пегулы станет победительница матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Юле Нимайер (Германия).
Общий фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60 102 000. Их действующая чемпионка британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша.
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