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Джессика Пегула вышла в четвертьфинал US Open — 2022, уверенно обыграв Петру Квитову, ЮС Опен

Джессика Пегула вышла в четвертьфинал US Open — 2022, уверенно обыграв Петру Квитову
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Восьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула уверенно вышла в четвертьфинал US Open – 2022.

В матче 1/8 финала Пегула (8) со счётом 6:3, 6:2 обыграла двукратную чемпионку Уимблдона чешку Петру Квитову (21). Встреча продлилась 1 час 9 минут. Пегула три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Квитовой три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Пегулы станет победительница матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Юле Нимайер (Германия).

Общий фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60 102 000. Их действующая чемпионка британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша.

US Open (ж). 4-й круг
05 сентября 2022, понедельник. 19:10 МСК
Петра Квитова
21
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Джессика Пегула
8
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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