Карлос Алькарас опередит Даниила Медведева в рейтинге ATP

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был хорват Марин Чилич. Алькарас выиграл встречу со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3 и вышел в четвертьфинал турнира.

Выход в 1/4 финала US Open позволит испанцу обойти россиянина Даниила Медведева в рейтинге ATP. Таким образом, российский теннисист с 1-го места откатится как минимум на 3-е. Если в следующую стадию пройдёт норвежец Каспер Рууд, то и он обгонит Медведева.

Что касается первого места, то испанец Рафаэль Надаль станет лидером после турнира, если никто из пары Алькарас – Рууд не дойдёт до финала.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:



Маттео Берреттини (Италия, 13) — Каспер Рууд (Норвегия, 5)

Ник Кирьос (Австралия, 23) — Карен Хачанов (Россия, 27)

Андрей Рублёв (Россия, 9) — Фрэнсис Тиафо (США, 22)

Янник Синнер (Италия, 11) — Карлос Алькарас (Испания, 3)



Первые матчи состоятся сегодня, 6 сентября.

Напомним, Даниил Медведев уступил австралийцу Нику Кирьосу в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6.