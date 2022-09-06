Даниил Медведев опустится на четвёртое место в рейтинге ATP после US Open — 2022
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Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опустится на четвёртую строчку рейтинга ATP после завершения Открытого чемпионата США – 2022.
Номинально Медведева в рейтинге уже обошли испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. Сегодня, 6-го сентября это сделал и норвежец Каспер Рууд, выйдя в полуфинал US Open – 2022. В 1/4 финала Рууд со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:4) обыграл итальянца Маттео Берреттини.
При этом Алькарасу и Рууду, чтобы опередить в рейтинге завершившего выступление в Нью-Йорке Надаля, нужно выйти в финал турнира.
Сам Медведев завершил выступление на US Open в четвёртом круге, потерпев поражение от австралийца Ника Кирьоса со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. У Даниила снимут 1820 очков.
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